Арнольд Шварценеггер назвал «Терминатор» пророческим фильмом

Актер Арнольд Шварценеггер восхитился реалистичностью фильма "Терминатор". Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, его слова цитирует People.

Шварценеггер похвалил сценариста и режиссера франшизы Джеймса Кэмерона и заявил, что будущее искусственного интеллекта, показанное в фильмах, "стало реальностью". По словам актера, Кэмерон настолько хорошо написал сценарий проекта, что стал "режиссером номер один" в мире.

"В "Терминаторе" мы говорим о том, что машины обретают самосознание и берут верх. В течение десятилетий это стало реальностью. Так что это уже не фантастика и не футуристика", - сказал Шварценеггер о событиях "Терминатора".

Актер отметил, что успешно сыграл главного персонажа во франшизе именно благодаря таланту Кэмерона.

В мае Джеймс Кэмерон сообщил, что начал работать над сценарием нового "Терминатора". Режиссер хочет понаблюдать за развитием искусственного интеллекта, чтобы вдохновиться на написание сценария.

Арнольд Шварценеггер не намерен возвращаться к главной роли в новых проектах по "Терминатору". "Франшиза не закончена. Но я закончил", - заявил он.