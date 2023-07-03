https://news.day.az/showbiz/1578119.html В Азербайджане скоропостижно скончался 37-летний рэпер - ФОТО
В Азербайджане скоропостижно скончался 37-летний рэпер - ФОТО
Скоропостижно скончался руководитель действующей в Гяндже группы Old rap 37-летний рэпер Рахман Атеш (Гусейнов).
Как передает Day.Az, рэпер умер от сердечной недостаточности.
Отметим, что Рахман Гусейнов также некоторое время работал в Главном управлении молодежи и спорта Гянджи.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре