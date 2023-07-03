В Азербайджане скоропостижно скончался 37-летний рэпер

Скоропостижно скончался руководитель действующей в Гяндже группы Old rap 37-летний рэпер Рахман Атеш (Гусейнов).

Как передает Day.Az, рэпер умер от сердечной недостаточности.

Отметим, что Рахман Гусейнов также некоторое время работал в Главном управлении молодежи и спорта Гянджи.