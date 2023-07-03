Звезды «Игры престолов» Харингтон и Лесли стали родителями во второй раз

Звезды фантастического сериала "Игра престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли стали родителями во второй раз. Об этом сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Они рады сообщить, что стали родителями маленькой девочки", - сказал в беседе с журналистами представитель Харингтона.

Кит Харингтон и Роуз Лесли познакомились на съемках "Игры престолов" в 2011. Вскоре между ними завязался роман. В 2017 году они объявили о помолвке, а в 2018-м поженились. В феврале 2021-го у супругов родился сын, имя которого они по-прежнему держат в тайне.