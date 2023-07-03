https://news.day.az/showbiz/1578160.html Звезды «Игры престолов» Харингтон и Лесли стали родителями во второй раз
Звезды «Игры престолов» Харингтон и Лесли стали родителями во второй раз
Звезды фантастического сериала "Игра престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли стали родителями во второй раз. Об этом сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Они рады сообщить, что стали родителями маленькой девочки", - сказал в беседе с журналистами представитель Харингтона.
Кит Харингтон и Роуз Лесли познакомились на съемках "Игры престолов" в 2011. Вскоре между ними завязался роман. В 2017 году они объявили о помолвке, а в 2018-м поженились. В феврале 2021-го у супругов родился сын, имя которого они по-прежнему держат в тайне.
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