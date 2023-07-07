Machine Gun Kelly ударил по лицу фаната на концерте

Фанат Machine Gun Kelly попросил рэпера ударить его по лицу на концерте. В соцсетях появился соответствующий видеоролик.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, во время выступления в Rock Werchter в Бельгии музыкант смутился, прочитав табличку фаната с надписью "я только что приехал из Мексики, ударь меня по лицу". Однако он решил выполнить просьбу и ударил поклонника.

"Почему ты так сильно хочешь, чтобы я ударил тебя по лицу? Чувак, на мне кольца, это будет больно. Мне будет плохо, ты в первом ряду поешь все слова. Я подумаю", - сказал он незадолго до того, как слегка ударить фаната. После этого Machine Gun Kelly крикнул поклоннику, что любит его, и продолжил выступление.

В сети ролик завирусился под названием "воплощаем мечты в реальность". Фанат музыканта обрадовался, когда получил от кумира удар по лицу после просьбы.