Первую гитару Джими Хендрикса выставили на аукцион

На аукцион в США выставили первую электрогитару легендарного музыканта Джими Хендрикса.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, артист купил ее сразу после того, как вернулся из армии. Инструмент тогда стоил 65 долларов. Теперь, спустя более чем полвека стартовая цена лота превышает миллион в американской валюте.

Именно с этой гитарой Джими Хендрикс начал свою карьеру в составе группы и так отточил мастерство, что его еще при жизни называли феноменом.

Виртуоз извлекал такие звуки, на которые, казалось, до сих пор не была способна электрогитара, а его музыкальное соло порой длилось по несколько минут.