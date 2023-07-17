https://news.day.az/showbiz/1579128.html Первую гитару Джими Хендрикса выставили на аукцион - ВИДЕО
Первую гитару Джими Хендрикса выставили на аукцион - ВИДЕО
На аукцион в США выставили первую электрогитару легендарного музыканта Джими Хендрикса.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, артист купил ее сразу после того, как вернулся из армии. Инструмент тогда стоил 65 долларов. Теперь, спустя более чем полвека стартовая цена лота превышает миллион в американской валюте.
Именно с этой гитарой Джими Хендрикс начал свою карьеру в составе группы и так отточил мастерство, что его еще при жизни называли феноменом.
Виртуоз извлекал такие звуки, на которые, казалось, до сих пор не была способна электрогитара, а его музыкальное соло порой длилось по несколько минут.
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