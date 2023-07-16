Костюм Гарри Поттера продали с молотка

Школьную форму, которую носил актер Дэниел Рэдклифф на съемках фильма "Гарри Поттер и Тайная комната" продали за $101 тыс. на аукционе Propstore в США. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

С молотка ушли темно-серая мантия учеников волшебного факультета Гриффиндор, белая рубашка, темные брюки, шерстяной свитер , черные туфли и круглые очки Поттера.

Костюм намеренно испачкан грязью и искусственной кровью. Стартовая цена вещей составляла $75 тыс.

Ранее сообщалось, что редкое издание книги Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень", купленное за 30 пенсов, выставят на продажу с начальной ценой более $6 тыс.