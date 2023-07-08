Фильм «Флэш» собрал $100 миллионов за три недели домашнего проката

Домашние кассовые сборы кинокомикса Энди Мускетти "Флэш" преодолели отметку в $100 миллионов. К настоящему моменту картина заработала в Северной Америке $102,4 миллиона, на это ей потребовалось три недели, пишет Collider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Фильм вышел на большие экраны 16 июня. Сейчас мировая касса ленты составляет $248,6 миллиона.

В качестве контекста издание приводит успехи других фильмов по комиксам DC. Так, "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" Зака Снайдера собрал в домашнем прокате $84 миллиона за один премьерный день, а "Отряд самоубийц" Дэвида Эйра - $64 миллиона.

До этого "Флэшу" потребовалось целых полмесяца, чтобы вернуть средства, потраченные на ее производство. Бюджет фильма, предположительно, составил порядка $200-220 миллионов, однако эта сумма не учитывает деньги, которые ушли на продвижение кинокомикса. По данным СМИ, это около $150 миллионов, то есть для успеха ленте нужно заработать примерно $400 миллионов.

В актерский состав "Флэша" вошли Эзра Миллер, Майкл Китон, Бен Аффлек, Майкл Шеннон и другие. По сюжету картины супергерой Барри Аллен использует свою суперскорость, чтобы изменить прошлое, однако в ходе попытки спасти свою семью он создает мир, в котором нет супергероев. Теперь Флэш вынужден спасать как собственную жизнь, так и будущее в целом.