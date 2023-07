Билли Айлиш написала песню для фильма «Барби»

Американская певица Билли Алиш стала участницей саундтрека романтической комедии Греты Гервиг "Барби" с Марго Робби и Райаном Гостином в главных ролях. Релиз ее песни "What Was I Made For?", написанной специально для ленты, состоится 13 июля, пишет NME, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Этот фильм изменит вашу жизнь, и, надеюсь, эта песня тоже. Приготовьтесь рыдать", - написала артистка на своей странице в Instagram.

Целиком саундтрек фильма "Барби" выйдет 21 июля, одновременно со стартом кинотеатрального проката ленты, основанной на серии кукол компании Mattel.

До этого в качестве синглов были выпущены песни PinkPantheress "Angel", "Watati" Кароль Джи и Альдо Ранкса и "Dance the Night" Дуа Липы. Также были представлены треки Ники Минаж и Ice Spice "Barbie World" (он стал переосмыслением хита группы Aqua "Barbie Girl") и "Speed Drive" Charli XCX.

Премьера "Барби" должна состояться в Лос-Анджелесе 9 июля. Картина расскажет о приключениях знаменитой куклы Барби и ее возлюбленного Кена, которых за несоответствие кукольным идеалам выгоняют из сказочного Барбиленда в реальный мир.