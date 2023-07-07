Названо место проведения «Евровидения-2024»

Музыкальный конкурс "Евровидение-2024" состоится в шведском городе Мальме. Место проведения международного песенного соревнования назвал Европейский вещательный союз (EBU), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отборщики Европейского вещательного союза выбирали город из соображений того, можно ли будет разместить в нем тысячи делегаций, съемочных групп, болельщиков и журналистов, а также исходя из наличия необходимой инфраструктуры.

Финал конкурса пройдет в спортивном комплексе "Мальме-Арена" 11 мая. На 7 и 9 мая назначены полуфиналы.

Шведская певица Лорин стала победительницей "Евровидения-2023", проходившего в британском Ливерпуле. До этого Мальме принимал "Евровидение" в 1992 и 2013 годах.