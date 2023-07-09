Супермодель Наоми Кэмпбелл опубликовала редкие фото с дочерью

Супермодель Наоми Кэмпбелл устроила детский праздник для дочери в Диснейленде в Париже. Снимками она поделилась в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

53-летняя Наоми Кэмпбелл опубликовала редкие фото с дочерью. Семья посетила парк аттракционов в Париже и устроила праздник с Микки Маусом.

В мае 2021 года Наоми Кэмпбелл объявила о том, что впервые стала мамой. У нее родилась дочь, предположительно, с помощью суррогатной матери. На тот момент супермодели было 50 лет. Только в начале июня она показала лицо девочки. На видео Наоми Кэмпбелл несла дочь на руках, не закрывая лицо малышки от камер. Мать и дочь были одеты в парные образы.

В конце июня 2023 года супермодель объявила, что стала матерью во второй раз. "Мой дорогой малыш, знай, что тобой безгранично дорожат и окружают любовью с того момента, как ты удостоил нас своим присутствием. Настоящий подарок Бога. Благословенный! Добро пожаловать, маленький мальчик", - написала Наоми Кэмпбелл, опубликовав первую фотографию с новорожденным сыном на руках.