Закрыто дело об избиении Бритни Спирс

Закрыто дело об избиении певицы Бритни Спирс. Полиция Лос-Анджелеса установила, что Спирс не подвергалась насилию, а сама непреднамеренно ударила себя по лицу. Об этом сообщает Rolling Stone, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Ранее сообщалось, полиция Лас-Вегаса расследует жалобу об избиении Бритни Спирс. Инцидент произошел между охраной баскетболиста Виктора Вембаньяма и певицей. По предварительной информации, охранник Вембаньяма ударил Спирс в ресторане отеля Aria. Там певица увидела спортсмена и захотела с ним сфотографироваться. Бритни Спирс подошла к 222-сантиметровому баскетболисту и похлопала его по плечу, чтобы привлечь его внимание. В этот момент охранник спортсмена ударил Спирс. После этого она упала на пол и у нее слетели очки с носа. Представители артистки подали в полицию жалобу о нанесении побоев.

Известно, что никакие обвинения против охранника Виктора Вембаньяма не будут выдвинуты. В отчете полиции упоминается, что Бритни Спирс ударила себя, когда охранник оттолкнул ее руку.

Кроме того, данную версию подтверждают и кадры с камер видеонаблюдения в отеле.

Директор по безопасности баскетбольного клуба "Сан-Антонио Сперс" Дамиан Смит заявил, что данный охранник не будет подвергнут обвинению.