Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков стали родителями во второй раз

Российская певица Юлия Ковальчук и её супруг Алексей Чумаков во второй раз стали родителями. Об этом Ковальчук написала на своей странице в социальной сети Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Певица призналась, что не сразу "осознала масштаб счастья", чтобы публично о нем рассказать. У пары родилась дочь, ее имя пока неизвестно. "Теперь нас четверо. С божьей помощью наша любовь имеет продолжение в наших доченьках", - написала она.

Поклонники Ковальчук удивились рождению ребенка, поскольку до этого она не рассказывала о своей беременности и не выкладывала фотографии, которые могли бы указать на нее. Снимки первой дочери певцы также предпочитают не публиковать.

Ковальчук и Чумаков состоят в браке с 2013 года. В октябре 2017 года у пары родилась первая дочь Амелия.