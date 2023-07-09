Актер Брэд Питт принял участие в съемках нового фильма Apex во время 10-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Великобритании.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

Режиссером картины, рассказывающей историю вымышленного гонщика Сонни Хейса, стал Джозеф Косински, известный по боевику "Топ Ган: Мэверик" (2022) и фантастическому фильму "Обливион" (2013). Одну из главных ролей в ленте также сыграл британо-нигерийский актер Демсон Идрис, ранее снимавшийся в сериале "Черное зеркало" (2011 - настоящее время).

Питт был замечен в воскресенье на автодроме "Сильверстоун" в экипировке гонщика "Формулы-1" в окружении настоящих спортсменов. При этом гоночная машина его персонажа, за рулем которой находился, предположительно, британский автогонщик Янн Марденборо, в рамках съемочного процесса проехала несколько десятков метров за считанные минуты перед стартом реальной гонки. Отмечается, что до старта соревнований актер успел обменяться словами с несколькими пилотами, в том числе Карлосом Сайнсем - младшим и Джорджем Расселлом. Как подчеркнуло издание, в субботу после квалификации Гран-при Великобритании 59-летний Питт сам управлял болидом, развивая скорость в 240 км/ч.

Согласно сюжету фильма, ветеран автогонок Хейс возвращается в "Формулу-1" спустя 30 лет после завершения карьеры в команду под названием Apex, которая испытывает серьезные проблемы, чтобы стать наставником импульсивного молодого таланта. Продюсером ленты, помимо компании Питта Plan B Entertainment, стал американец Джерри Брукхаймер. Как указала газета, Питт и Идрис готовились к съемкам в течение нескольких месяцев, тренируясь управлять на высокой скорости адаптированными автомобилями серии "Формула-2". В качестве консультанта в фильме выступает действующий британский пилот, семикратный чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон.