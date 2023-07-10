Первый снимок Мадонны после госпитализации

В конце июня Мадонна попала в реанимацию из-за серьезной бактериальной инфекции. По словам менеджера, звезду даже подключили к аппарату ИВЛ. К счастью, история закончилась хорошо. Певице стало лучше и ее выписали из больницы. А в прошлые выходные ее впервые заметили после инцидента.

Как передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk, Мадонна прогуливалась с приятелем в районе Upper East Side, в Нью-Йорке. Певица пряталась от посторонних глаз с помощью солнцезащитных очков в массивном оправе и широкополой шляпы. Судя по тому, что звезда опиралась на фонарный столб, ей пока тяжело передвигаться.

Напомним, восстановление исполнительницы протекает тяжело. Ранее говорили, что Мадонна чувствовала себя плохо и не вставала с кровати. 64-летняя певица находилась в своем доме в Нью-Йорке. Ее мучали приступы тошноты.