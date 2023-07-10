Джей Ло готовит план побега?

Певица и актриса Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек возобновили свои отношения в 2021 году спустя почти 20 лет после первого расставания. Многие поклонники считали, что их вновь вспыхнувшие чувства - самый обыкновенный пиар. Знаменитости поженились год назад, они появляются на публичных мероприятиях вместе и практически не расстаются в будничной жизни - папарацци только успевают подлавливать пару на улице.

Однако, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, недавно знаменитости подогрели слухи об их неминуемом разводе. Пара твердит, что в их семье царит любовь. Но издание Marca заявило о том, что певица готовит себе запасную подушку на случай возможного развода. Приближенные к артистке источники рассказывают, что знаменитость уже несколько дней ведет переговоры со своими адвокатами и обсуждает брачный договор.

Издание отмечает, что инициатива прописать в договоре распределение имущества после развода полностью исходит от певицы. За плечами звезды уже был тяжелый развод. По словам источников, Аффлек поддержал инициативу своей супруги. Актер идет навстречу и готов подписать любые бумаги, заявляют источники.

"Он готов подписать что угодно, чтобы Дженнифер была счастлива, так как он измотан прошлыми спорами", - сообщает издание. По информации источника, адвокаты уже якобы составили договор, в котором имущество пары распределится поровну в случае их развода. У знаменитостей немаленькое состояние: у Аффлека 200 млн долларов, а у Лопес - 400.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились в июле 2022 года - спустя 20 лет после первой помолвки. Аффлек впервые сделал Лопес предложение руки и сердца в 2002 году, однако свадьба, запланированная на 2003-й, так и не состоялась. В 2021-м бывшие возлюбленные возобновили отношения, а в апреле 2022-го повторно обручились.

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