О развитии азербайджанской моды рассказали на Российской креативной неделе

Учредитель и исполнительный директор Ассоциации дизайнеров моды Азербайджана, художник Айсель Гусейнова приняла участие на фестивале "Российская креативная неделя (Russian Creative Week). Москва-фест", которая прошла с 3 по 9 июля 2023 года, сообщает Day.Az.

В рамках фестиваля было представлено множество направлений и презентаций более чем на 60 площадках, среди которых была международная деловая программа с участием специалистов из 17 стран Северной Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки, Восточной и Юго-Восточной Азии и СНГ. Айсель Гусейнова рассказала о развитии азербайджанской индустрии моды, своем пути в организации самых крупных модных событий в Азербайджане, о работе по поддержке лейбла Made in Azerbaijan.

"Russian Creative Week является крупнейшей креативной платформой на территории СНГ, пространством для открытого диалога всех участников, с освещением в более 300 миллионной аудитории. Проектирование креативных отраслей, формирование стратегии национального креативного продукта, нахождение эффективных моделей работы и жизни в новой экономической реальности стали основными темами фестиваля", - отметила Гусейнова.

Партнерами фестиваля Russian Creative Week стали свыше 1 500 компаний - представителей креативного бизнеса Москвы. Гости события смогли познакомиться с работой столичных креативных предприятий и их продукцией, посетить кинопоказы, деловые и развлекательные программы.