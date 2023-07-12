У Брэда Питта проблемы

Актера Брэда Питта обвиняют в растрате активов виноградника "Шато Мираваль" в Провансе, которым он владел совместно с бывшей женой Анджелиной Джоли.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы судебного иска.

Иск против актера выдвинула бывшая инвестиционная фирма Джоли Nouvel, через которую актриса владела своей долей виноградника и которую впоследствии продала дочерней компании Stoli Group. "Питт растратил активы компании впустую, потратив миллионы на тщеславные проекты, в том числе более $1 млн на ремонт бассейна, - говорится в иске. - Он четыре раза перестраивал лестницу и потратил немало средств на восстановление студии звукозаписи". Представители Nouvel обвиняют актера в том, что, обидевшись на жену за то, что она продала Nouvel не ему, он "повел себя как капризный ребенок, отказываясь признавать инвестиционную компанию равным бизнес-партнером".

В феврале 2022 года Брэд Питт подал иск против бывшей жены, поскольку считал "незаконным" продажу ее доли в "Шато Мираваль". Питт утверждал, что они договорились не продавать свои доли без согласия друг друга. Джоли подала встречный иск, заявляя, что такого соглашения никогда не было.

Бывшие супруги приобрели виноградник в 2008 году. В 2016 году Анджелина Джоли подала документы на развод с Брэдом Питтом, обвиняя актера в злоупотреблении алкоголем и опасаясь за безопасность их детей. Они прожили вместе 10 лет, после чего вступили в брак 23 августа 2014 года. У пары шестеро детей, трое из которых являются приемными.