Бритни Спирс выпустит мемуары

Американская певица Бритни Спирс планирует издать мемуары осенью текущего года.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это грядет: моя история, на моих условиях. Наконец-то", - говорится в опубликованном во вторник видеоролике.

Книгу Спирс The Woman in Me ("Женщина во мне") подготовит к выпуску компания Gallery Books, подразделение издательства Simon & Schuster. Мемуары поступят в продажу 24 октября.