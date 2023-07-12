https://news.day.az/showbiz/1580552.html Бритни Спирс выпустит мемуары
Бритни Спирс выпустит мемуары
Американская певица Бритни Спирс планирует издать мемуары осенью текущего года.
Об этом она сообщила на своей странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Это грядет: моя история, на моих условиях. Наконец-то", - говорится в опубликованном во вторник видеоролике.
Книгу Спирс The Woman in Me ("Женщина во мне") подготовит к выпуску компания Gallery Books, подразделение издательства Simon & Schuster. Мемуары поступят в продажу 24 октября.
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