Cardi B удивила неожиданным подарком для 5-летней дочери за $20 тыс.

Американская рэп-исполнительница Cardi B устроила большой сюрприз для своей дочери Калче Киари в честь ее пятилетия.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, звездная мамочка решила не жалеть денег на подарки для девочки, поэтому потратила кругленькую сумму. Cardi B приобрела для дочери легендарную модель сумки Hermès Birkin 25 яркого розового цвета. Такая покупка обошлась артистке примерно в 20 тысяч долларов.

Дочь реперши была удивлена таким сюрпризом от родителей. Счастливыми кадрами девочки с драгоценным аксессуаром Cardi B поделилась на своей странице в Instagram.

"Моей крошке исполнилось пять лет... С днем рождения, моя хорошенькая принцесса! Это прекрасно видеть, как моя девочка растет, но мне немного грустно, что мой ребенок больше не моя маленькая кроха", - написала звезда.