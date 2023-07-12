Энрике Иглесиас тайно женился после 20 лет отношений

Испанский певец Энрике Иглесиас тайно женился на бывшей российской теннисистке Анне Курниковой, с которой более 20 лет находился в отношениях.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, о том, что исполнитель больше не холостяк, случайно проговорился его старший брат Хулио Иглесиас-младший. Когда он рассказывал о свадьбе сводной сестры Тамары Фалько, то нечаянно сказал, что Энрике тоже уже женился.

Однако больше подробностей Хулио не стал рассказывать. Об этом пишет издание Marca. Между тем, ни Энрике, ни Анна не давали никаких комментариев на эту тему, ведь держат личную жизнь в секрете и не спешат о ней хоть что-то рассказывать.

Отметим, Энрике Иглесиас более 20 лет находился в отношениях с Анной Курниковой. Пара познакомилась в далеком 2001 году во время съемок клипа исполнителя. Хотя влюбленные и не спешили узаконивать отношения, у них родилось трое детей. В 2017 году появились на свет близнецы Николас и Люси, а два года спустя у пары родилась дочь Мэри.