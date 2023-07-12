Меган Маркл вернется в кино

Меган Маркл может получить главную роль в продолжении легендарной голливудской картины Охранник. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на The Daily Express.



В 1992 году в триллере Мика Джексона главные роли сыграли Уитни Хьюстон и Кевин Костнер, которому была предложена идея продолжения с невесткой короля Великобритании Чарльза III, однако один инсайдер рассказал, что это маловероятно.



"Единственное, что Кевин любит больше, чем аутсайдеров типа Меган, - это кассовые хиты", - сказал он.



Стоит заметить, что роль в фильме Охранник 2 предлагали матери принца Гарри - принцессе Диане. Она тогда уже рассталась с Чарльзом и стремилась обрести полную свободу и независимость.



Леди Ди заинтересовалась предложением, обещав подумать. Но начать актерскую карьеру ей так и не удалось, ведь она погибла в автомобильной катастрофе в 1997 году.

