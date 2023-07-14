Рианна была шокирована пятью номинациями на Эмми
Шоу Рианны на Супербоуле было пять раз номинировано на премию "Эмми".
Как передате Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом пишет Daily Mail.
"5 номинаций на премию "Эмми" - это безумие!!! Я так благодарна каждому, кто участвовал в создании этих воспоминаний!" - написала певица в Instagram.
Она также отметила, что ее шоу одновременно смотрело около 121 миллионов человек в прямом эфире, а на стадионе собралось 68 тысяч зрителей.
Финальный матч сезона Национальной футбольной лиги по американскому футболу состоялся 13 февраля. "Супербоул - 2023" запомнился победой "Канзас-Сити" и выступлением Рианны, которая вышла на сцену впервые с 2017 года и вдобавок объявила о второй беременности спустя восемь месяцев после первых родов.
Рианна во время выступления в финале Супербоула исполнила свои хиты: B**ch Better Have My Money, Diamonds и Work.
Исполнительница выступала в красном многослойном образе, состоящем из комбинезона на молнии Loewe и двух накидок Alaïa. Она дополнила образ ювелирными изделиями Messika, часами Jacob & Co. стоимостью $72 тысячи и кроссовками MM6 Maison Margiela x Salomon Cross Low Sneakers.
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