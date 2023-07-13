Том Холланд впервые рассказал, как боролся с алкоголизмом

Звезда фильма "Человек-паук: Вдали от дома", британский актер Том Холланд впервые рассказал, как боролся с алкогольной зависимостью.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, знаменитость понял, что испытывает проблемы со злоупотреблением алкоголя после Рождества в 2021 году, когда он на праздник выпил немало лишнего. Поэтому январь 2022 года Холланд решил провести в трезвости. Однако, как оказалось, это было не так-то легко. Актер признался, что постоянно думал о том, чтобы выпить спиртного.

"Все, о чем я мог думать, - это выпить. Это все, о чем я мог думать. Это меня очень испугало. Я просто подумал: "Ого, возможно, у меня есть небольшая проблема с алкоголем", - рассказал актер в подкасте On Purpose With Jay Shetty.

Холланд признался, что решил "наказать себя" и продержаться еще и февраль без алкоголя. Однако и это оказалось сложно. Знаменитость чувствовал себя подавленным, ему хотелось выпить. Чтобы избавиться от навязчивых мыслей об алкогольной зависимости Холланд не позволял себе пить еще полгода. Без спиртных напитков артист понял, что чувствует себя гораздо лучше. Актер стал здоровее, более стрессоустойчивым, его сон стал крепче. Наконец звезда Голливуда понял, что без алкоголя его жизнь стала намного лучше, поэтому он отказался от вредной привычки.

"Я был самым счастливым, чем когда-либо в своей жизни. Я лучше спал, мог лучше преодолевать проблемы. То, что происходило на съемках и обычно злило меня, я воспринимал спокойно. У меня была такая ясность ума. Я чувствовал себя более здоровым, более подтянутым". ...Я просто сказал себе: "Почему я раб этого напитка? Почему я так одержим идеей выпить этот напиток?" - вспомнил актер.