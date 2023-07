Объявлены номинанты на телевизионную премию «Эмми-2023»

Объявлен список номинантов во всех категориях на телевизионную премию "Эмми-2023". В программу включали только те проекты, которые выходили в период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2023-го.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, больше всего упоминаний получил сериал "Наследники". Он будет претендовать на победу сразу в 27 категориях. 24 номинации удостоился "The Last of Us", а 23 - комедийная драма "Белый лотос". Кроме того, среди лидеров по числу номинаций оказались "Тед Лассо", "Удивительная миссис Мейзел", "Медведь", "Грызня", "Монстр: История Джеффри Дамера" и "Уэнсдей".

Среди актеров на премию номинированы Дэниэл Рэдклифф за работу в телефильме "Странный Эл", Тэрон Эджертон за роль в шестисерийном биографическом триллере "Черная птица", а также Стивен Ян (сериал "Грызня"), Кумэйл Нанджиани (шоу "Добро пожаловать в Чиппендейлс"), Майкл Шеннон (проект "Джордж и Тэмми") и Эван Питерс ("Монстр: История Джеффри Дамера").

В других категориях к награде представлены Педро Паскаль, Джереми Стронг, Боб Оденкёрк, Мартин Шорт, Джейсон Судейкис и прочие. Среди актрис на главные призы претендуют Наташа Лионн, Рэйчел Броснахэн, Дженна Ортега, Джессика Честейн, Али Вонг и другие.

75-я церемония вручения премии "Эмми" состоится 18 сентября.