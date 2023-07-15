Джеймс Кэмерон может снять сериал об утонувшем батискафе "Титан"

Канадский режиссер Джеймс Кэмерон, для съемок "Титаника" 30 раз нырявший к обломкам затонувшего лайнера, может экранизировать трагедию батискафа "Титан".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом сообщает The Sun со ссылкой на собственный источник.

"Катастрофа "Титана" может лечь в основу большого сериала на одном из самых популярных стримингов в мире, и Джеймса хотят видеть режиссером. Это близкий его сердцу проект. Он с таким состраданием рассказал историю "Титаника", что кажется естественным сделать и этот шаг", - говорит инсайдер.

Осведомленный источник также отметил, что режиссеру будет предоставлено достаточно времени и денег, чтобы изучить трагедию.

Известно также, что продюсеры хотят видеть в главных ролях актеров Мэтта Деймона и Кумэйла Нанджиани.

Связь с батискафом "Титан" пропала 18 июня, через 1 час 45 минут после погружения к обломкам "Титаника" в Северной Атлантике. 19 июня началась ​​поисково-спасательная операция. Запасы воздуха на батискафе были рассчитаны на 96 часов - до 22 июня. Обломки батискафа нашли в районе поисков 22 июня. Члены экипажа числятся погибшими.