Актерский состав «Оппенгеймера» примкнул к забастовке актеров

Актерский состав "Оппенгеймера" покинул премьеру фильма в Лондоне, чтобы подготовиться к забастовке Гильдии актеров США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, соответствующую информацию распространило издание Deadline.

Режиссер фильма Кристофер Нолан сообщил, что актеры пошли рисовать плакаты для пикетов. Он также назвал забастовку неизбежной.

13 июля Гильдия киноактеров США объявила о начале своей забастовки. Переговоры с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP), которые длились 12 дней, окончились неудачей. Актеры и сценаристы впервые бастуют одновременно с 1960 года.