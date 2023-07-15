Сальма Хайек показала редкое семейное фото

Актриса Сальма Хайек опубликовала фотографию на семейном празднике в ресторане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, снимками она поделилась в социальных сетях.

56-летняя звезда отправилась в ресторан, где отметила сразу два дня рождения близких людей. Перед камерой она позировала вместе с именинницами - матерью и тетей. Для торжества Сальма Хайек предпочла черный топ и решила отказаться от макияжа и укладки.

"С днем рождения, мама. Я вижу тебя, и страх стать старше уходит. И тебя, тетя Чаро, с днем рождения. Сохрани свой авантюрный дух!" - поздравила актриса.

Поклонники Сальмы Хайек не остались равнодушными к ее новой фотографии с семьей. "Вы так похожи!", "Изумительная семья", "Красотки", "Теперь понятно, в кого Сальма такая красотка", "Изысканные и красивые женщины", "Вы потрясающие", "Поддерживаем слова поздравления", "Настоящая семья", - написали пользователи соцсетей.

У Сальмы Хайек есть 15-летняя дочь Валентина. Отец девочки - французский миллиардер и глава модного конгломерата Kering Франсуа-Анри Пино. Актриса и бизнесмен сыграли свадьбу в 2009 году.