На американской киностудии устроили бунт

Буквально за день американская киностудия оказалась парализована. Сотни тысяч актеров и сценаристов устроили самую масштабную за полвека забастовку и отказываются сниматься и писать, пока им не повысят зарплату. Оказалось, что в Голливуде платят гроши, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Что мы хотим? Контракты! Когда мы их хотим? Сейчас!" - кричат актеры.

Киноиндустрия Голливуда всего за день фактически остановилась. Порядка 160 тысяч членов Гильдии киноактеров США прекратили свою работу. Самые непримиримые вышли на забастовку. Эта группа попыталась блокировать офис Netflix. К самой масштабной киностачке присоединяются звезды первой величины.

"Я член ассоциации актеров, поэтому я здесь. Компании сделали все, чтобы усложнить жизни людей", - заявляет американская актриса Сьюзан Сарандон.

"Я целиком и полностью поддерживаю профсоюзы, я состою в Гильдии киноактеров", - отмечает австралийская актриса Марго Робби.

"Мы полностью поддерживаем гильдию. Вперед!" - отмечает актриса Николь Кидман.

На паузу встали десятки проектов, премьеры которых ждет весь мир. Продолжение популярного сериала "Эйфория" от Netflix поклонники теперь увидят только через 3 года. Marvel приостановил съемки третьей части "Дедпула". Киностудии прекратили работу над новыми главами "Гладиатора" и Mortal Kombat. Из-за забастовки звезды не будут сниматься в фильмах и сериалах и перестанут рекламировать проекты. И никакие бюджеты уже не спасают. Оказалось, настоящим рабочим лошадкам Голливуда, актерам второго и третьего эшелонов, от этих миллиардов перепадают гроши.

"Этих продюсеров поглотила жадность. Все это напоминает Священное Писание, где говорится, что корень всех зол - не страх, не неуверенность в себе или что-то в этом роде. Это любовь к деньгам. И, Боже ты мой, мы действительно видим, как это происходит", - говорит сценарист и актер Джастин Бейтман.

"80% актеров живут от зарплаты до зарплаты. Поэтому я просто надеюсь, что студии и стриминговые сервисы пойдут навстречу, чтобы мы немедленно вернулись к работе", - говорит американская актриса Зои Солдана.

В среднем режиссеры получают от 250 тысяч до 2 миллионов долларов за проект. И несмотря на то что пандемия слегка подкосила киноиндустрию Голливуда (тогда сборы с показов упали до 2 миллиардов долларов), конвейер быстро удалось перезапустить. Сейчас доходы компаний от кино выросли в три раза. В то же время те, кто выполняет основную задачу, актеры и сценаристы, работают за 15 долларов в час. По меркам фабрики грез, это настоящая драма.

"Жить стало просто невозможно, особенно в таком городе, как Лос-Анджелес. Большинство из нас - актеры и писатели среднего класса, и мы просто хотим иметь возможность иметь собственные дома, семьи и платить за свою жизнь. Но продюсеры нас лишают даже этого", - отмечает актриса на забастовке Кэтлин Книзл.

В течение месяца актеры пытались договориться с Альянсом кино и телевидения - предъявили список требований на 48 страниц. Но, кажется, продюсеры их даже не читали. Этот сценарий им показался слишком неперспективным.

"Мы здесь жертвы. Жертвы жадности продюсеров. Я шокирована тем, как люди, с которыми мы вели дела, обращаются с нами. Честно говоря, я не могу в это поверить, насколько мы далеки друг от друга. Они ссылаются на бедность, говорят, что они теряют деньги там и тут, отдавая сотни миллионов долларов своим генеральным директорам", - отмечает лидер бастующего профсоюза актеров Фрэн Дрешер.

Если мы не будем сражаться сейчас, мы все окажемся в беде, мы все рискуем быть заменены машинами.

Более того, гильдия ждет от альянса гарантий того, что в будущем актеров массовки не заменит искусственный интеллект. Уже сейчас однажды привлеченный артист может увидеть свое размноженное компьютером лицо сразу в нескольких фильмах. Так делают для экономии. Зачем платить дважды, если можно не платить вовсе.

"Актерам предлагают отсканироваться, получить однодневную оплату, после чего компании навсегда получает их цифровые образы. В дальнейшем их смогли бы использовать в любом проекте, который решит снять студия, без согласия и без компенсации", - отмечает главный переговорщик Гильдии актеров Дункан Крэбтри-Айэленд.

Подобных забастовок Голливуд не видел уже 60 лет. Из‑за протестов артистов может быть отложена церемония вручения "Эмми". Ожидается, что меньше всего от забастовки пострадают стриминговые сервисы, где есть иностранный контент. А вот американскому телевидению придется не сладко, там уже начали крутить повторы старых проектов.