Кэмерон опроверг слухи об участии в сериале про батискаф "Титан"

Джеймс Кэмерон, срежиссировавший "Титаник", опроверг слухи о том, что планирует участвовать в создании картины, посвященной затонувшему в Атлантическом океане батискафу "Титан" компании OceanGate, передает Day.Az.

"Я не нахожусь в переговорах о фильме про OceanGate и никогда не буду", - написал он в Twitter.

Кэмерон подчеркнул, что обычно не комментирует слухи о себе, но тут не мог этого не сделать.