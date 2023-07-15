https://news.day.az/showbiz/1581574.html Кэмерон опроверг слухи об участии в сериале про батискаф "Титан"
Кэмерон опроверг слухи об участии в сериале про батискаф "Титан"
Джеймс Кэмерон, срежиссировавший "Титаник", опроверг слухи о том, что планирует участвовать в создании картины, посвященной затонувшему в Атлантическом океане батискафу "Титан" компании OceanGate, передает Day.Az.
"Я не нахожусь в переговорах о фильме про OceanGate и никогда не буду", - написал он в Twitter.
Кэмерон подчеркнул, что обычно не комментирует слухи о себе, но тут не мог этого не сделать.
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