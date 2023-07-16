Виктория Бекхэм с участницами Spice Girls споет на концерте в честь 30-летия группы

Солистки группы Spice Girls воссоединятся на концерте в честь 30-летия группы. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Sun.

Виктория Бекхэм планирует присоединиться к коллегам на концерте в Гластонбери. По сообщению источника, она сначала отказывалась, но все-таки решила принять приглашение.

"Виктории в следующем году исполнится 50 лет, и девушкам исполняется 30, кажется, что две годовщины слишком хороши, чтобы их пропустить", - сообщил инсайдер.

Он также отметил, что группа снимет документальный фильм, в котором будут представлены ранее неопубликованные фото, а Netflix и Apple TV уже заинтересованы в правах на эту ленту.

Последний раз группа Spice Girls выступала в полном составе на церемонии закрытия Олимпийских игр в 2012 году. Спустя семь лет часть коллектива выступала в рамках тура по Великобритании и Ирландии. Виктория Бекхэм не смогла тогда присоединиться к коллегам, сославшись на личные обстоятельства.