Съемки «Дэдпула 3» приостановили

Студия Marvel приостановила съемки третьей части "Дэдпула" из-за забастовки Гильдии актеров в США. Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Планировалось, что картина выйдет в мае 2024 года. Это один из первых крупных проектов, на который повлияла забастовка.

Известно, что "Дэдпул 3" станет первой картиной киновселенной Marvel с взрослым рейтингом R. "Дэдпул 2", вышедший в 2018 году, собрал в мировом прокате 785 миллионов долларов, что сделало его самым кассовым фильмом вселенной "Люди X".

13 июля Гильдия киноактеров США объявила о начале своей забастовки. Переговоры с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP), которые длились 12 дней, окончились неудачей.

В начале мая стало известно, что крупнейшую за 15 лет забастовку из-за низких зарплат решили устроить сценаристы Голливуда. Контракт между Гильдией сценаристов Соединенных Штатов и голливудскими студиями истек 1 мая. Актеры и сценаристы впервые бастуют одновременно с 1960 года.