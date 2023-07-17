Дженнифер Лопес и Бен Аффлек отпраздновали первую годовщину свадьбы

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек попали в объективы фотографов по пути в итальянский ресторан Giorgio Baldi в Санта-Монике. Об этом сообщает Daily Mail и приводит соответствующие снимки, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

53-летняя Дженнифер Лопес была одета в белое полупрозрачное мини-платье, расшитое замысловатыми узорами из сверкающих стразов. Певица дополнила образ серебристыми босоножками на высокой платформе и миниатюрной сумкой насыщенного зеленого цвета. Лопес уложила волосы легкими волнами и сделала нюдовый макияж с акцентом на бежевую матовую помаду. Ее супруг, актер Бен Аффлек, выбрал для празднования годовщины классические черные брюки и черный кашемировый свитер.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились в июле 2022 года - спустя 20 лет после первой помолвки. Аффлек впервые сделал Лопес предложение руки и сердца в 2002 году, однако свадьба, запланированная на 2003-й, так и не состоялась. В 2021-м бывшие возлюбленные возобновили отношения, а в апреле 2022-го повторно обручились. Через месяц после скромной свадебной церемонии в Вегасе молодожены устроили пышное празднование в поместье Аффлека в Райсборо (штат Джорджия, США).