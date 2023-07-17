Названа причина смерти Джейн Биркин

Британо-французская певица и актриса Джейн Биркин скончалась после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

16 июля на 77-м году жизни умерла певица, актриса и муза режиссера Сержа Генсбура Джейн Биркин. Тело звезды обнаружил ее опекун, который пришел навестить певицу в ее доме в Париже. По данным Daily Mail, причиной смерти звезды стала лейкемия, с которой Биркин боролась с 2002 года. Сама певица называла свое заболевание "не очень болезненным раком", но в мае 2023 года она отменила запланированные концерты из-за ухудшения состояния здоровья.

"Я всегда была большой оптимисткой, и я понимаю, что мне все еще нужно немного времени, чтобы снова быть на сцене и с вами", - говорилось в заявлении Джейн Биркин.

Джейн Биркин родилась в Лондоне в 1946 году, а в конце 1960-х переехала во Францию, где она развивала свою актерскую карьеру и познакомилась с французским шансонье Сержем Генсбуром. Вместе с ним она выпустила песню "Je t'aime... moi non plus", ставшую всемирно известной. В 1971 году у Биркин и Генсбура, которые никогда не были в браке, родилась дочь (одна из троих дочерей Джейн Биркин) - знаменитая впоследствии актриса и музыкант Шарлотта Генсбур.

Биркин была удостоена Ордена Британской империи и Французского национального ордена "За заслуги". Кроме актерских и музыкальных заслуг, она дала свое имя сумочке Hermès Birkin.