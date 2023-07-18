Четыре альбома Тейлор Свифт вошли в топ-10 чарта Billboard 200

Четыре альбома американской певицы Тейлор Свифт одновременно вошли в топ-10 чарта Billboard 200, таким образом, она стала единственной женщиной, установившей подобный рекорд. Об этом в понедельник сообщило издание Billboard, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, чарт возглавляет альбом Свифт Speak Now (перезаписанная версия альбома 2010 года). В него также вошли альбомы Midnights, Lover и Folklore. 57 лет назад подобный рекорд установил американский трубач Герб Алперт.

В 2016 году в топ-10 вошли сразу пять альбомов американского певца и гитариста Принса Роджерса Нельсона (1958-2016), однако это произошло уже после смерти музыканта.

После того как новая версия альбома Speak Now возглавила чарт Billboard 200, на счету Тейлор Свифт оказались 12 альбомов - лидеров музыкальных рейтингов. По данному показателю певица обогнала Барбру Стрейзанд (11 альбомов) и сравнялась с американским рэпером Дрейком, уступив только британской группе The Beatles (19 альбомов) и американскому рэперу Jay-Z (14 альбомов).

В чарте Billboard 200 представлены самые популярные альбомы недели в США. Новая версия чарта от 22 июля 2023 года будет полностью опубликована на сайте Billboard 18 июля.