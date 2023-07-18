София Вергара и Джо Манганьелло объявили о разводе

Звезда сериала "Американская семейка" София Вергара разводится с мужем Джо Манганьелло после 7 лет брака, сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Звездные супруги не раскрывают причины своего расставания, но признались, что решение о разводе далось им непросто.

"Мы приняли трудное решение о разводе. Как два человека, которые очень любят и заботятся друг о друге, мы вежливо просим уважать нашу частную жизнь в то время, когда мы проходим этот новый этап нашей жизни", - говорится в официальном заявлении пары.

Поклонники супругов заподозрили неладное в их отношениях еще в начале июля, когда звезда "Супер Майка" Манганьелло отсутствовал на праздновании 51-го дня рождения жены.

Близкое окружение пары намекнуло на то, что романтические отношения актеров просто сошли на нет.

"София и Джо стали отдаляться друг от друга некоторое время назад. Сперва они не спешили с разводом и пытались дать своему браку второй шанс. Но спасти его не удалось", - признался инсайдер из числа друзей Вергары.