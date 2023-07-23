Хорошая новость для поклонников сериала «Ведьмак»

Организация Film & Television Industry Alliance опубликовала на сайте информацию о том, что съемки четвертого сезона "Ведьмака" начнутся 4 сентября 2023 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Производство пройдет в Лондоне. Другие детали неизвестны. Также нет официальных сообщений с информацией о дате начале съемок с учетом, что на них может повлиять забастовка Гильдий актеров и сценаристов в США.

14 июля уже остановилась работа над третьей частью "Дэдпула" с Районом Рейнольдсом и Хью Джекманом в главных ролях, а также в знак солидарности с актерами поставил на стоп производство вестерна "Последние герои Рио Браво" продюсер Александр Невский.

При этом сообщалось, что съемки фэнтези-сериала "Дом дракона" продолжатся в Великобритании. Основной каст шоу состоит из британских актеров, чья профессиональная деятельность регулируется местным профсоюзом Equity.

Премьера первой части третьего сезона "Ведьмака" состоялась в конце июня - вышло пять серий проекта. Остальные эпизоды будут доступны 27 июля на Netflix.

В четвертом сезоне Генри Кавилла в роли Геральта заменит актер Лиам Хемсворт. Генри Кавилл принял решение уйти из сериала из-за расхождений сюжета экранизации "Ведьмака" с книгами Анджея Сапковского. Однако в декабре 2022 года появилась информация, что артиста решили уволить из сериала из-за токсичного отношения к женщинам.