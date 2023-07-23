Мэтт Дэймон раскрыл личные подробности кастинга в «Оппенгеймер»

Мэтт Дэймон признался, что во время семейной терапии пообещал жене не нарушать перерыв в карьере. Единственным исключением мог бы стать звонок от режиссера Кристофера Нолана. Об этом актер сообщил в интервью Entertainment Weekly, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

После личного звонка британского постановщика Дэймон получил роль в "Оппенгеймере" и вернулся к съемкам.

"Знаю, прозвучит так, словно я это выдумал, но все это правда. Во время парной семейной терапии я пообещал жене длительный творческий отпуск. Это случилось после того, как я снялся в "Интерстелларе" и продолжил обсуждать с Ноланом несколько его потенциальных будущих проектов. Он как бы меня "забронировал", но дальше разговоров это не двинулось. Он ведь никогда не говорит ничего заранее, а просто звонит и зовет в свой следующий фильм. Так и случилось в этот раз. Я взял перерыв в карьере с одним условием - нарушу его только ради Кристофера", - поделился Дэймон.

Актер исполнил одну из центральных ролей в предстоящем фильме Кристофера Нолана "Оппенгеймер", рассказывающего о создателе ядерной бомбы Роберте Оппенгеймере. В мировой прокат лента выходит 20 июля 2023 года.