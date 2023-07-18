Кинопродюсеры Голливуда предлагали актерам более $1 млрд перед забастовкой

Американский Альянс продюсеров кино и телевидения (AMPTP) предлагал более $1 млрд Гильдии киноактеров США и Американской федерации артистов телевидения и радио (SAG-AFTRA) в качестве компенсаций перед началом забастовок. Об этом в понедельник сообщил журнал Variety со ссылкой на заявление объединения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Альянс продюсеров утверждает, что предложил актерским профсоюзам "более $1 млрд, что включает в себя повышение заработной платы, пенсионных выплат и взносов на здравоохранение, а также первую в истории трехлетнюю защиту от рисков, в том числе непосредственно связанных с искусственным интеллектом".

SAG-AFTRA обвинила переговорщиков AMPTP в том, что они "не стремятся осмысленно взаимодействовать для решения важных проблем". Продюсеры возмутились этим заявлением. "С самого начала альянс поставил перед собой цель прийти к взаимовыгодному соглашению с SAG-AFTRA. Забастовка - это не тот результат, которого мы хотели. Со стороны Гильдии киноактеров нечестно утверждать, что мы не реагировали на их запросы", - заявили в AMPTP.

Ранее профсоюзная организация SAG-AFTRA, представляющая интересы примерно 160 тыс. актеров, объявила о начале забастовок после неудачной попытки прийти к соглашению об улучшении условий труда с Альянсом продюсеров кино и телевидения. Актеры требовали увеличения зарплат и компенсаций за переработки, а также ограничения использования искусственного интеллекта в кинопроизводстве.