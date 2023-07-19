Как Марго Робби добилась идеальной кожи в фильме "Барби"?

Звездный косметолог Ясмина Вико, работавшая с артистами в фильме "Барби", раскрыла секреты идеальной кожи австралийской актрисы Марго Робби.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, cоответствующий комментарий публикует British Vogue.

По словам Вико, для достижения качественного результата Робби делала лимфодренажный массаж, лазеры, пилинги и микронидлинг.

Помимо этого, женщина посоветовала звезде пить чай с расторопшей. "Расторопша очищает печень, что делает кожу более сияющей. Этот напиток похож на ведьмино зелье!" - заявила она.

Эксперт отметила, что она совместно с визажистом Иваной Приморак готовила специальную смесь перед нанесением макияжа на лицо артистки. "Лед уменьшает воспаление и красноту, а салициловая кислота помогает добиться очищенных пор", - пояснила Вико. При этом неожиданно появившиеся высыпания на коже специалистка устраняла с помощью измельченного аспирина, смешанного с водой.

Кроме того, косметолог добавила, что знаменитость ежедневно выполняла рекомендации по уходу за кожей в домашних условиях.

"Марго похожа на солдата - она такая дисциплинированная и будет делать все, что ей посоветуют. Мы использовали топовые средства по уходу за кожей, которые включают антиоксиданты и витамин С, а также отшелушивающие маски", - сказала Ясмина Вико.

Среди прочего, как утверждает Вико, Робби ввела в рацион кефир и козье молоко, которые улучшали работу кишечника. "Я порекомендовала ей есть много кисломолочных продуктов, а также квашеную капусту", - заключила собеседница издания.