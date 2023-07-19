https://news.day.az/showbiz/1582455.html Дуэйн Джонсон получит рекордный гонорар за новый фильм
Дуэйн Джонсон получит рекордный гонорар за новый фильм
Американский актер Дуэйн Скала Джонсон получит рекордный гонорар за новый фильм от Amazon "Красный" (Red One). Об этом сообщает The Direct, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По данным сайта, сумма составляет 50 миллионов долларов. Отмечается, что это является самым большим гонораром, который актер зарабатывал за роль в фильме, а также рекордной выплатой по заработку за один фильм среди всех актеров.
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