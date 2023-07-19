Дуэйн Джонсон получит рекордный гонорар за новый фильм

Американский актер Дуэйн Скала Джонсон получит рекордный гонорар за новый фильм от Amazon "Красный" (Red One). Об этом сообщает The Direct, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным сайта, сумма составляет 50 миллионов долларов. Отмечается, что это является самым большим гонораром, который актер зарабатывал за роль в фильме, а также рекордной выплатой по заработку за один фильм среди всех актеров.