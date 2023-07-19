Неизвестные пытались проникнуть в дом Джейн Биркин

Неизвестные в ночь на 19 июля попытались проникнуть в дом французской актрисы и певицы Джейн Биркин в Париже, которая скончалась в конце прошлой недели. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что попытка кражи со взломом произошла около 04:00 утра (06:00 по бакинскому времени). Прибывшие на место правоохранители увидели, что входная дверь повреждена.

По данным BFMTV, за последние несколько дней было несколько попыток ограбления дома Биркин. 17 июля трое человек уже пытались проникнуть в жилище актрисы, однако их прогнали ее соседи.

Джейн Биркин умерла в Париже 16 июля в возрасте 76 лет. Ее похороны пройдут 24 июля во французской столице.