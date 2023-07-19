От игрушки Барби до создания атомной бомбы

С 20 июля в сети кинотеатров CinemaPlus будет представлено два самых ожидаемых фильма производства Великобритании и США, передает Day.Az.

Основанный на реальных событиях биографический фильм "Оппенгеймер".

Эта история о жизни американского физика, под руководством которого во время Второй мировой войны была создана атомная бомба.

Несмотря на многочисленные заслуги в области квантовой механики и теории, а также физики космических лучей, широкую известность во всем мире Роберт Оппенгеймер получил благодаря созданию смертоносного оружия. Именно его сначала в США, а после и во всем мире стали называть "отцом ядерной бомбы".

Режиссёр и сценарист фильма Кристофер Нолан. В его карьере это самый продолжительный фильм и первый за 20 лет с возрастным рейтингом R (до 17 лет обязательно присутствие взрослого).

Главную роль в фильме играет Киллиан Мерфи. В картине также задействованы Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Роберт Дауни мл. и другие актеры.

Бюджет фильма составляет 100 млн долларов.

Фильм в сети кинотеатров CinemaPlus показывают на 2-х языках: русский и английский.

Комедийный фильм "Барби", основан на серии игрушек Барби от компании Mattel.

Режиссёр картины Грета Гервиг. В главных ролях Марго Робби и Райан Гослинг, исполняющие роли Барби и Кена соответственно. Также в ролях: Уилл Феррелл, Эмма Макей, Симу Лю и другие.

Барби выгоняют из Барбиленда, потому что она не соответствует его нормам красоты. Тогда она начинает новую жизнь в реальном мире, где обнаруживает, что совершенства можно достичь только благодаря внутренней гармонии.

Бюджет фильма составляет 145 млн долларов.

Фильм в сети кинотеатров CinemaPlus показывают на 3-х языках: турецкий, русский и английский.

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