Режиссер Джеймс Кэмерон высказал опасения по поводу резкого развития ИИ

Режиссер "Терминатора" Джеймс Кэмерон в интервью CTV News заявил, что ИИ представляет ядерную угрозу для человечества, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я предупреждал вас, ребята, в 1984 году, а вы не прислушались. Я думаю, что использование ИИ в качестве оружия является самой большой опасностью. Полагаю, что мы вступим в гонку ядерных вооружений с применением искусственного интеллекта, и если мы этим не займемся, то займутся другие страны, и тогда ситуация обострится", - заявил Кэмерон.

Создатель "Терминатора" также прокомментировал продолжающуюся забастовку сценаристов в Голливуде, которые выступают против использования искусственного интеллекта при написании сценариев для картин. Кэмерон заявил, что искусственный интеллект находится на недостаточном уровне, чтобы он смог заменить талантливых сценаристов.

"Вопрос не в том, кто это написал, а в том, хорошая ли это история. Лично я просто не верю, что бестелесный разум, который просто извергает то, что говорили другие о жизни, которая у них была, о любви, о лжи, о страхе, о смертности, просто складывает все это в словесный салат, а затем извергает это... Я не верю, что в этом есть что-то, что может тронуть аудиторию", - считает Кэмерон.