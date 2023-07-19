Манана Джапаридзе и Давид Непаридзе реализуют проект "Джейран"

Заслуженная артистка Азербайджана Манана Джапаридзе и популярный грузинский исполнитель Давид Непаридзе снимают клип "Джейран" на одноименную грузинскую народную песню, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Песня исполняется на грузинском и азербайджанском языках. Съемки начались в Баку и продолжатся в Тбилиси.

По словам Мананы Джапаридзе, проект реализуется в форме мини-фильма, и помимо художественной ценности, отражает многовековые дружеские и братские отношения двух соседей, народов Грузии и Азербайджана.

"В проекте отражена любовь азербайджанца и грузинки, своеобразная история известных героев Али и Нино, но в наши дни. Всем известен бестселлер "Али и Нино", написанный в 1937 году под авторством Курбана Саида, и рассказывающий о любви азербайджанца - мусульманина из старинного рода Али хана Ширваншира и грузинки-христианки из княжеской семьи Нино Кипиани. Этот роман и по сей день очень популярен. И все, кто был в Батуми, видели на прибрежном бульваре подвижную скульптурную группу "Али и Нино", созданную скульптором Тамарой Квеситадзе. Мужчина и женщина сначала двигаются друг к другу навстречу, а потом расходятся в разные стороны. Это своеобразный символ любви, показывающий, что расстояние не имеет значения, если есть искренние чувства. Азербайджан и Грузия исторически были мультикультуральны и толерантны, и по сей день следуют высоким человеческим ценностям", - сказала Манана Джапаридзе.

Нино играет грузинская модель и хореограф Назия Аситашвили. Али - актер и телеведущий Аббасага Ализаде.

Клип снимает грузинский клипмейкер и кинорежиссер Лаша Менуаргия. В проекте также принимает участие известный азербайджанский исполнитель Акиф Исламзаде.

Давид Непаридзе: "В Баку был много раз, здесь у меня много друзей, среди которых Акиф Исламзаде. Здесь также записывал свои композиции и делал аранжировку песен. В каждый свой приезд в Баку удивляюсь происходящим здесь преобразованиям, а народ всегда был очень дружелюбным. Это мой первый проект в Баку с Мананой Джапаридзе, с которой ранее записал композицию "Джейран", получившую широкий отклик в Грузии, и поэтому решил снять клип, который очень интересен по своей идее и содержанию, отражает душу наших народов и культуру".

Продюсер проекта "Джейран" Зураб Кецмарашвили: "Грузия всегда была интернациональной страной, где мирно жили представители различных национальностей и вероисповеданий. И еще в 14 веке появилась народная грузинская песня, отражающая старинные городские мотивы "Джейран", которая и по сей день популярна. Мы работаем совместно с азербайджанскими коллегами, съемки проходят в Баку и Тбилиси, где также пройдут презентации этого международного проекта. Мы хотим показать красоту наших стран, взаимоуважение и любовь наших народов. Я не впервые приезжаю в Баку и воочию вижу, как город становится все краше, а гостеприимство всегда было в крови наших народов".

Продюсер проекта с азербайджанской стороны, клипмейкер Наиль Наибоглу: "Впервые выступаю в качестве продюсера по приглашению Мананы Джапаридзе из уважения к грузинскому народу. Хотелось бы отметить плодотворную работу с грузинскими коллегами. Уверен, что клип обязательно понравится зрителям".

Оператор - Чингиз Гуламалиев, ассистент режиссера - Рагиф Агазаде, светоустановщик - Рауф Джавадов, грим -Мета Джабраилова, стилист-визажист - Сабина Иманова.

По сюжету, Али учится в Тбилисском театральном институте, где он познакомился с танцовщицей Нино. Между ними вспыхивают чувства. Но через некоторое время Али уходит в армию, а потом продолжает творческую карьеру в Баку. Создавшееся расстояние, желание добиться в жизни определенных высот мешают им воссоединить сердца. Проходят годы, и в их душе появляется боль, желание быть рядом, но все время что-то мешает этому произойти. И тогда их однокурсник и друг берет инициативу на себя и приглашает Нино из Тбилиси в Баку, якобы на свой день рождения. Однако, это был день рождения Али...И в этот момент появляются ангелы, которых сыграли Манана Джапаридзе и Давид Непаридзе, благословляя молодых.

Фото - Вугар Иманов.