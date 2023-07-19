Друзья Лизы Мари Пресли были шокированы, узнав причину ее смерти

Причина смерти певицы и единственной дочери Элвиса Пресли Лизы Мари стала шоком для многих ее друзей. Об этом сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Близкий друг Лизы Мари Пресли сообщил журналистам издания, что певица скрыла от друзей тот факт, что ради похудения она решилась на операцию по уменьшению желудка.

"Вы когда-нибудь видели, чтобы Лиза Мари Пресли выглядела так, будто ей нужна бариатрическая операция? Она никогда не была толстой! Я не понимаю, как врач мог согласиться провести ей эту процедуру", - цитирует Page Six слова источника.

Друг звезды добавил, что Лиза Мари Пресли не скрывала от своего близкого окружения, что регулярно пользуется услугами косметологов - делает инъекции ботокса и другие процедуры, но никогда не говорила о бариатрической операции.

Лиза Мари Пресли ушла из жизни в возрасте 54 лет в январе 2023 года. Певица была госпитализирована после остановки сердца, но несмотря на усилия медицинского персонала, спасти ее не удалось. В середине июля стало известно, что причиной смерти звезды стали спайки в кишечнике, которые появились у вследствие операции по снижению веса, проведенной несколько лет назад.