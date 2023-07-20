Робби Уильямс рассказал о психическом расстройстве

49-летний британский певец Робби Уильямс рассказал, что страдает дисморфофобией - психическим расстройством, проявляющимся излишне критичным отношением к своей внешности. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Mail.

Уильямс признался, что из-за этого расстройства на протяжении многих лет постоянно испытывает ненависть к себе и своему телу. По словам музыканта, он чересчур критично относится к своему весу и мог бы написать целую книгу, посвященную "уродству чувствовать себя уродливым".

"Если появится джинн и скажет, что вашей суперсилой может быть способность летать или есть то, что хочется, и оставаться в своем целевом весе, - я бы выбрал второе", - отметил Робби Уильямс.

Уильямс подчеркнул, что от природы склонен к полноте и с легкостью может быстро набрать больше 18 килограммов лишнего веса, что лишь усиливает его дисморфофобию. При этом даже в периоды, когда певец доволен своим телосложением, он критикует себя за то, что выглядит слишком старым. "Сейчас я худой, но я - это я, так что мой разум говорит: "Черт возьми, Роб, здорово, что тебе удалось похудеть, только теперь ты старый"", - посетовал Уильямс и добавил, что расстройство преследует его всю жизнь и не ослабевает с годами.