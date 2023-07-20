Участник южнокорейской группы BTS стал новым амбассадором Cartier
Участник южнокорейской группы BTS Ким Тхэхён, более известным под творческим псевдонимом Ви, стал новым амбассадором ювелирного дома Cartier. Об этом сообщает WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Старший вице-президент и директор по маркетингу дома Cartier Арно Каррез представил Ви как новое лицо линейки бренда Panthére De Cartier. На кадрах из новой рекламной кампании участник BTS позирует в красном пиджаке, демонстрируя кулон и кольцо в виде пантеры, украшенной россыпью бриллиантов, изумрудов и оникса.
"Когда потребовалось воплотить магнетизм и ауру пантеры, наш выбор, естественно, пал на Ви. Он обладает тем же творческим духом и магнетическим взглядом, что и пантера. Эти черты характера делают его идеальным амбассадором ювелирных изделий Panthère de Cartier", - заявил Арно Каррез.
После того, как в 2022 году BTS объявили о творческом перерыве, участники группы заключили контракты с различными брендами. Так, Чимин был назначен глобальным послом брендов Dior и Tiffany & Co., RM стал амбассадором Bottega Veneta, Шуга - послом Valentino, Чонгук заключил контракт с Calvin Klein, а Джей-Хоуп - снялся в рекламной кампании Louis Vuitton.
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