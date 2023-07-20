Мадонна после экстренной госпитализации вернулась в соцсети

Американская певица Мадонна вернулась к ведению своих социальных сетей после того, как ее экстренно госпитализировали в больницу.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, исполнительница поделилась с фанами новой фотографией, на которой позировала с огромным букетом розовых роз. 64-летняя Мадонна выглядела довольно свежей и отдохнувшей.

"Одна роза может стать моим садом. А единственный друг - моим миром". Спасибо", - подписала фотографию Мадонна.

Также певица добавила новые фото в свои сторис. Звезда сделала селфи с мягкой игрушкой, за которой скрыла половину лица. Эти кадры Мэдж оставила без подписи.

Напомним, в конце июня Мадонну забрали в больницу. По словам менеджера звезды, у нее произошла бактериальная инфекция, которая не давала певице подняться с постели. После неожиданной госпитализации Мадонна даже составила завещание.