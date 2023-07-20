37-летняя Линдси Лохан впервые стала мамой и рассекретила имя ребенка

Американская актриса Линдси Лохан и ее муж, арабский финансист Бадер Шамас, впервые стали родителями.

Как и планировалось, знаменитость родила мальчика. Радостным известием о рождении ребенка с изданием Page Six поделился представитель Лохан, передает Day.Az со ссылкой на TSN.

По словам менеджера, роды актрисы прошли в Дубае, где уже длительное время проживает пара. Сейчас Линдси чувствует себя отлично, а Бадер находится рядом с ней.

"Семья на седьмом небе от счастья", - сказал представитель Лохан.

Также пара не стала скрывать имя новорожденного сына. Мальчика назвали необычным именем Луай, что в переводе с арабского означает "защитник".

Напомним, что о первой беременности Линдси стало известно в марте 2023 года. Звездная мамочка с нетерпением ждала появления малыша и даже показала, какую уютную комнату создала для него.