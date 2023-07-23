Белла Хадид бросила бойфренда из-за своей болезни Лайма

Согласно информации издания Page six и других зарубежных журналистов, супермодель Белла Хадид страдает от редкого заболевания, которое вызывает лихорадку, головную боль и сыпь. По этой причине, как утверждают источники, она приняла решение расстаться с бойфрендом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Белла познакомилась с Марком Калманом в 2020 году, и они часто появлялись вместе на публике, вызывая положительную реакцию у поклонников. Как пишет издание, это помогло модели забыть о своих предыдущих отношениях с певцом The Weeknd, которые были токсичными из-за постоянных эмоциональных колебаний, депрессии, предполагаемой неверности и употребления запрещенных веществ.

С Калманом она смогла избавиться от зависимостей, восстановить свое психологическое здоровье и на снимках папарацци и в своем личном блоге излучала счастье. Однако их роман завершился. По словам инсайдера, они были очень влюблены, но отношения исчерпали себя, и они решили разойтись. К тому же девушке нужно постоянное лечение.

Сейчас Белла сосредоточена на восстановлении после этого потрясения. Она также борется с давлением славы. Модель получает ежедневное лечение от болезни Лайма, хотя в сети распространялись слухи о ее реабилитации от наркотиков и алкоголя. Инсайдер подтвердил, что Белла лечит свое заболевание Лайма.

Ранее Белла уже заявляла, что давно не употребляет алкоголь и осознала, что это негативно сказывается на ее психическом состоянии. Она призналась, что она уже достаточно выпила и начала чувствовать потерю контроля над собой.